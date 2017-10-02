Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.629
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7682
EURO
4.2018

-BEYDER kaldığı yerden

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte faaliyetlerini yeniden başladı.

-BEYDER kaldığı yerden

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER) eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte faaliyetlerini yeniden başladı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:10
5 Okunma
-BEYDER kaldığı yerden

Kurulduğu günden bu yana Yozgat'ın kültür, sanat, eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan BEYDER, akademik toplantılarını da yeniden başlattı. BEYDER'in bu haftaki konuğu Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd.Doç.Dr. Cüneyt Cesur oldu. Cesur, katılımcılara 'Hacdan Esintiler' konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından dernek başkanı Aydoğan Bilir, yurt dışı görevi nedeniyle Yozgat'tan ayrılan dernek yönetim kurulu üyesi, Edebiyat Öğretmeni Selçuk Çınar'a plaket takdiminde bulunarak, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Selçuk Çınar'da Başkan Aydoğan Bilir ve üyelere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Karakaya mest etti
-Karakaya mest etti
-Resmen faaliyette
-Resmen faaliyette
-Sınırları aştı
-Sınırları aştı
HATIRLAMADIK!
HATIRLAMADIK!
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Anahtar Nerede?
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Anahtar Nerede?
-Beyaz perdeye yoğun ilgi
-Beyaz perdeye yoğun ilgi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim