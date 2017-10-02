-BEYDER kaldığı yerden

Kurulduğu günden bu yana Yozgat'ın kültür, sanat, eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan BEYDER, akademik toplantılarını da yeniden başlattı. BEYDER'in bu haftaki konuğu Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd.Doç.Dr. Cüneyt Cesur oldu. Cesur, katılımcılara 'Hacdan Esintiler' konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından dernek başkanı Aydoğan Bilir, yurt dışı görevi nedeniyle Yozgat'tan ayrılan dernek yönetim kurulu üyesi, Edebiyat Öğretmeni Selçuk Çınar'a plaket takdiminde bulunarak, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Selçuk Çınar'da Başkan Aydoğan Bilir ve üyelere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

