Benli Köyü’nden Ankara’ya

Merkezi Ankara’da bulunan Benli Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye’nin her yerinden çok sayıda Benli Köyü sakinlerini muhteşem bir arabaşı gecesiyle bir araya getirdi.

Dürüst, çalışkan ve üretken fikirleriyle herkes tarafından çok sevilen Dernek Başkanı Mustafa Solmaz; “Benli Köylülerinin mutluluğu ve Yozgatımızın tüm insanlarının mert, sözünün eri ve delikanlı tanınması için yapmayacağım hiçbir fedakarlık yoktur” dedi.

Berrak doğası, memba tadındaki bol suları ve cömert insanlarıyla tanınan Benlililerin efsane başkanı Solmaz, daha öncede köylerinde yaptığı dillere destan “Büyük Benli Buluşması”yla adından çok söz ettirmişti.

Benlilierin gecesine siyaset, sanat, bürokrasi, üniversite, basın ve iş dünyasından yoğun katılım gerçekleşti.

Gecenin geç saatlerine kadar hatıralarla süslü unutulmaz sohbetlere imza atan köylüler, lapa lapa yağan karlı bir kış gününde bol bol arabaşı yiyerek hasret giderdiler..

Haber: Tunay Enes ÇAKIR