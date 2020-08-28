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BELGESEL ÇEKTiLER

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü belgesel çekimlerini sürdürüyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:02
BELGESEL ÇEKTiLER

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü öğrencileri, Antalya’da annesiyle doktorların ‘5 yaşına kadar yaşar’ diyaloğunu duyduktan sonra doğum günü kutlamayarak, büyümek istemediğini söyleyen 7 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Umutcan’ın hayatını belgesel yaptı. Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve Öğrencileri tarafından çekilen belgesel ilgi gördü. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık personeli Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Umutcan Kılıç'ın hikâyesini gören Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri, Umutcan için bir belgesel çekme kararı aldı. Annesiyle birlikte Umutcan’ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgeselin çekimlerini evde ve dış ortamda sürdüren ekip, 4 günlük bir çalışma ile çekimi tamamladı. Çekilen belgesel film ulusal basında geniş yankı buldu. İlk etapta 25 dakikalık çekilen belgesel film ulusal ve uluslararası festivallerde görücüye çıkacak.  Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Abdullah Sancaktar, Batman Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla düzenlenen kısa film yarışmasında ‘Beni de Bekle’ adlı kısa filmle özel seçkiye girmeye hak kazandı. Çekilen kısa film 15 Temmuz’da Batman Valiliği bünyesinde düzenlenen programda gösterime sunuldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve ekibinde yer alan Abdullah Sancaktar ve diğer öğrencileri tebrik ederek, başarılarından dolayı kendilerini kutladı. Üniversite adına yapılan her güzel çalışmanın arkasında olduklarını ifade eden Karadağ, ‘’İnanarak, kararlılıkla güzel işler yapılabileceğini kıymetli akademisyenimiz ve öğrencileri göstermiş oldular. Kendilerinin nice güzel işlere imza atmalarını temenni ederek, başarılar diliyorum’’ dedi.  

Anahtar Kelimeler:
BELGESEL ÇEKTiLER
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