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Beklenen gün geldi

TÜRKİYE’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın ‘Dur Diyemem’ adlı ikinci albümü bugün hayranlarıyla buluştu.

Beklenen gün geldi

TÜRKİYE’nin sevilen sesleri arasına girmeyi başaran Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın ‘Dur Diyemem’ adlı ikinci albümü bugün hayranlarıyla buluştu.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Beklenen gün geldi

Geçen yıl müzik piyasasını ‘Ben Yoruldum Hayat’ adlı şarkısıyla alt üst eden, Türkiye’de her kesim tarafından sevilerek dinlenilen Mümin Sarıkaya, ikinci albümünü dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
Mümin Sarıkaya ‘Dur Diyemem’ adlı albümünde, hayranlarına yine çoğunluğu kendi bestelerinden oluşan şarkılar ve türkü ile sesleniyor.
Mümin Sarıkaya’nın yeni albümü tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda bugün itibariyle satışa sunuldu.
 

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