Başkentte Küçükçalağıl Köyü fırtınası esti

Program küçükçalağıl köyünün ebediyete intikal edip, rahmete erişen büyükleri için okunan hatim ve dualarla başladı. Çalışkan ve sevilen Başkan İbrahim ERSOY, yaptığı konuşmasında Küçükçalağıl Köyü için yapılması gereken hangi fedakarlık varsa ben ve yönetimim her zaman emrinize amadeyiz dedi. Üstün mevzuat bilgisi ve dürüst kimliği ile Ankara bürokrasisinin ve Yozgatlıların sevilen bürokratı TSE Genel Sekreteri Doğan YAZAR, ben ve kurumumla ilgili Küçükçalağıl köylülerinin hangi işi olursa olsun, kardeşinin yanına gelir gibi gelsinler dedi. Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanlarından Mustafa AKARSLAN ise hangi konumda olursam olayım, Bir Küçükçalağıllı olarak İbrahim ERSOY ve Habip ERTÜRK Başkanlarımın emrindeyim derken, köy muhtarı Haydar KURT’da her zaman yanınızdayız ve beraber hizmete hazırız dediler.



Yozgat kültürü adına birbirinden renkli organizasyonlar yapan Küçükçalağıl’lıların gecesine Şair ve Yazarlar Bayram YELEN, Zeliha ALTINDAL, Hüseyin ÜNLÜ, Ozan Sevdai, Yeter BEKTAŞ, Murat DUMAN, Necati ÖZDENKOŞ ve Azerbaycanlı Yazar Aida ZEYNELOVA’da katıldılar. Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı da olan Bayram YELEN ve Zeliha ALTINDAL yüksek kadrajlı objektifleriyle Küçükçalağıl’lıların bol bol resimlerini çektiler.

Yozgatlılar Vakfı Başkanı Durak Turan DÜZ, CHP Milletvekili ve Yenimahalle Belediye Başkan Adayı İşadamı Bilal YILMAZ, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ak Parti Milletvekili Adayı Ayhan ÇELİK, Hasbekliler Derneği Başkanı Mehmet DURNA, Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinin dahi öğrencilerinden Beyza DURNA ile Ankara’da herkesin “Şeker Kız” diye adlandırdıkları kardeşi Rumeysa DURNA Hanım gibi bir çok isim katıldılar.

Geceye damgasını vuran en güzel hasret konulu şiiri ise Nuh BULUT okudu ve katılımcılara duygu seli yaşattı. Küçükçalağıl köylüleri Ankara’da İbrahim ERSOY’un Başkanlığında Seyit ÖZBAŞI, Ergin YILDIRIM, Asım ERTÜRK, Nuh BULUT Nizam ERTÜRK, Menderes PAMPAL, İstanbul’da ise Habip ERTÜRK’ün Başkanlığında Habip GARGİ, Satılmış BULUT, Yaşar ÇALIŞIR, Ömer ESER, Tolgay KOÇ, Ramazan PAMPAL, Selmani GARGİ, Mustafa PAMPAL ve Muammer ÖZBAŞI gibi birbirinden çalışkan, vefalı, fedakar, köyüne özlem ve sevda yüklü sevilen insanların emekleriyle adlarını heryerde yücelterek duyuruyorlar.

Tabiiki Ankara ve İstanbul’daki bu güzide derneklerin yönetimlerine her zaman karşılıksız destek ve emek harcayan Hacı Osman ERSOY ve Osman GARGİ gibi gizli kahramanların yanında, gönlüyle, yüreğiyle hiçbir yardımını esirgemeden koşuşturan Muhtar Haydar KURT, Ahmet GÜLER, Mahmut ÖLMEZ, Emrah ÖLMEZ, Nurettin ÜNLÜ, Fahrettin ÜNLÜ, Ömer TEKDEN, Ayşe TEKDEN, İhsan ÖZBAŞI, Dursun YILMAZ, Mehmet BULUT, Mustafa AKARSLAN, Mehmet ÖNEN, Yusuf YOZGAT, Celal BULUT, Şeref AKTEN, Emrah ERTÜRK, Nuh BULUT, İbrahim GARGİ gibi çok değerli insanları var.

Derneğin Gençlik Kolları konumunda faaliyetler yapan Muhammet BULUT, Halit ÖNEN ve Ferhat ÖZBAŞI’nın folklorik yetenekleri ise görülmeye değerdi. Herkesin hayran kaldığı bu güzel gecenin sonunda, Küçükçalağıl’lılar Başkan ve Yönetimine bir sonraki etkinliklerde buluşmak dilekleriyle, şenlik havasında geçen arabaşı programı için gönül dolusu teşekkürlerini sunarak gurur dolu memnuniyetlerle ayrıldılar.

Haber Tunay ENES ÇAKIR