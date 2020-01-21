1998 Yılında Çekerek ilçesinin Yukarı Karahacılı köyünde dünyaya gelen Zeynep Rana Aktaş, ilk ve orta öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Sorgun’da yatılı Kur’an Kursunda iki yıl eğitim aldı. Liseyi dışardan bitiren Aktaş, öğrenim hayatı boyunca aldığı notların 2015 yılında farkına varıp, notlarını daha düzenli bir şekilde almaya başlayarak, 2017 yılında ise notları birleştirerek, kitap çıkarmaya karar verdi. Genç yazar, ‘Bana Geç Kalma’ isimli kitabını okurlarıyla nihayet buluşturdu. Bu kitapta herkesin, kendinden bir şeyler bulabileceğini belirten Aktaş, ‘’Herkesin kalbinde birileri olur elbet ve sakın sevdiklerinize geç kalmayın” dedi.