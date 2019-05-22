Balans Yerköy'de sahne aldı

Yerköy Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Belediye Düğün Salonu'nda sahnelenen oyun sonrası konuşan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Güçlü Nesil Güçlü Yerköy Eğitim Destek Projesi’ kapsamında ilçeye tiyatro ekibi getirildiğini söyledi. Yılmaz, özellikle zararlı madde kullanımının önüne geçmek amacıyla, gerçek hayattan kesitlerin yer aldığı ‘Balans’ adlı tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade ederek, "Belediye olarak bu tür etkinliklerimiz sıklıkla ilçemize getirilecektir. Oyuncularımıza ve izleyicilere teşekkür ediyorum" dedi. Oyunu Kaymakam Ali Ada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

