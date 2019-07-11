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Bahçedeki çiftçi anıtı

YOZGAT’ın Darıcı köyünde, çalışkanlığıyla bilinen ve 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın hatırası, oğlu tarafından yapılıp aileye ait bahçeye yerleştirilen heykelle yaşatılıyor.

Bahçedeki çiftçi anıtı

YOZGAT’ın Darıcı köyünde, çalışkanlığıyla bilinen ve 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın hatırası, oğlu tarafından yapılıp aileye ait bahçeye yerleştirilen heykelle yaşatılıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Bahçedeki çiftçi anıtı

Bahçesine düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla bilinen Veli Başpınar, 1996 yılında 63 yaşındayken vefat etti. Heykeltıraş Aslan Başpınar da babası Veli Başpınar'ın, elinde küreğiyle heykelini yapıp 2003'te köydeki evlerinin bahçesine dikti. Veli Başpınar'ın heykeli yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, aile üyeleri de bahçe işlerini babalarının ‘gölgesi altında’ yürütüyor. Aile üyeleri, yanında hem çalışıp hem dinlendikleri heykelin bakımı ve temizliğini de sık sık yapıyor. Başpınar'ın 67 yaşındaki kızı Döndü Sözverdi, Ankara'da yaşadıklarını, yaz aylarında köylerine geldiklerini söyledi. Babasını özlediğinde bahçeye gelip hasret giderdiğini anlatan Sözverdi, "Babam çok çalışkandı. Heykeltıraş kardeşim Aslan Başpınar, babamın çalışkanlığını göstermek için heykelini yapıp bahçeye dikti. Biz de çok mutlu olduk. Heykel babamıza çok benziyor, ölmemiş, yanımızda duruyor gibi hissediyoruz" dedi. Yoldan geçenlerin, heykeli görünce durup fotoğraf çektiğini belirten Sözverdi, "Onu tanıyanlar babama çok benzediğini söylüyor. Annem 'Babanız hiç ölmemiş gibi duruyor.' diyor, gelip gölgesinde oturuyor" şeklinde konuştu. Veli Başpınar'ın 63 yaşındaki gelini Gönül Başpınar da kayınpederinin elinden kazma ve küreğin hiç düşmediğini dile getirerek, "Bahçesini çok sever, kimseye güvenmezdi. Heykeli de hem bizi hem bahçeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.  Nadire Başpınar (83) ise eşine özlemini heykeliyle giderdiğini anlatarak, "Burada çalıştığı gözümün önüne geliyor. Heykelin burada olmasından bazen mutlu oluyorum ama canlılık başka. Konuşmazsan, muhabbet olmazsa olmuyor" diye konuştu.

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