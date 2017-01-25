Azerbaycan’da yer aldı

Azerbaycanlı edebiyatçı ve sanatçılar tarafından hazırlanan şairler antolojisinde gazetemiz köşe yazarı, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’da yer aldı.

Azerbaycan "Ziyalı Ocağı" İçtimai Birliği tarafından hazırlanan "Buta Türk Dünyası Şairleri Almanax 'antoloji kitabi yayımlandı. Eseri yayıma Azerbaycan Ziyalı Ocağı İçtimai Birliği Başkanı Şair ve Yazar Ilâhe Bayandur hazırlayıp sundu.

Türk Dünyası Şairleri Buta Almanax' da: Azerbaycan,Türkiye,Kazakistan, İran, Özbekistan, Fransa, Tataristan, Gürcistan, Almanya olmak üzere dokuz ayrı ülkeden toplam 89 şair ve yazar yer aldı. Şairlerin Fotoğrafları, hayatı ve eserlerinden Örnekler sunuldu. Başarılı bir Çalışmanın ürünü olan eser büyük boy ve 350 sayfa olarak düzenlenmiş durumda.

Türk Dünyası Şairler Buta Almanax'sında Türkiye Şairleri arasında hemşerimiz: Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci şair yazar Ahmet Sargın da yer alıyor. Azerbaycan- Bakü de Hazırlanan bu eser Türk toplumlarını birbirine kültür bakımından kaynaştırmayı, kucaklaştırmayı ve yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Eseri büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade eden Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın:" Türk Dünya'sı Şairleri Almanax'sını hazırlayan Azerbaycanlı Şair ve Yazar İlâhe Bayandur olmak üzere emeği geçenlere ve eserin yayın kuruluna teşekkür ediyorum" dedi ve kaliteli bir eserin ortaya konulmuş olduğunu dile getirdi. Sargın; Eseri teslim alma ve tanıtım için yapılan Bakü toplantısına katılamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.