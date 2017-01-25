Ana SayfaKültür - Sanat

Azerbaycan’da yer aldı

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:03
Bu haber 18 kez okundu

Kardeş ülke Azerbaycan’ın edebiyat ve sanat adamları tarafından hazırlanan şairler antolojisinde Yozgatlı şair-yazar Ahmet Sargın’a da yer verildi.

Azerbaycan’da yer aldı
Azerbaycanlı edebiyatçı ve sanatçılar tarafından hazırlanan şairler antolojisinde gazetemiz köşe yazarı, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’da yer aldı.
Azerbaycan "Ziyalı Ocağı" İçtimai Birliği tarafından hazırlanan "Buta Türk Dünyası Şairleri Almanax 'antoloji kitabi yayımlandı. Eseri yayıma Azerbaycan Ziyalı Ocağı İçtimai Birliği Başkanı Şair ve Yazar Ilâhe Bayandur hazırlayıp sundu.
Türk Dünyası Şairleri Buta Almanax' da: Azerbaycan,Türkiye,Kazakistan, İran, Özbekistan, Fransa, Tataristan, Gürcistan, Almanya olmak üzere dokuz ayrı ülkeden toplam 89 şair ve yazar yer aldı. Şairlerin Fotoğrafları, hayatı ve eserlerinden Örnekler sunuldu. Başarılı bir Çalışmanın ürünü olan eser büyük boy ve 350 sayfa olarak düzenlenmiş durumda.
Türk Dünyası Şairler Buta Almanax'sında Türkiye Şairleri arasında hemşerimiz: Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı gazeteci şair yazar Ahmet Sargın da yer alıyor. Azerbaycan- Bakü de Hazırlanan bu eser Türk toplumlarını birbirine kültür bakımından kaynaştırmayı, kucaklaştırmayı ve yakınlaştırmayı amaçlıyor.
Eseri büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade eden Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın:" Türk Dünya'sı Şairleri Almanax'sını hazırlayan Azerbaycanlı Şair ve Yazar İlâhe Bayandur olmak üzere emeği geçenlere ve eserin yayın kuruluna teşekkür ediyorum" dedi ve kaliteli bir eserin ortaya konulmuş olduğunu dile getirdi. Sargın;  Eseri teslim alma ve tanıtım için yapılan Bakü toplantısına katılamanın üzüntüsünü yaşadığını  ifade etti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim