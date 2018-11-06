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Aşk Masalı beğenildi

YOZGAT'ta Matrax Tiyatro Topluluğu kurucularından Kıvanç Sarıgül'ün girişimleri ile 'Küçük Bir Aşk Masalı' oyunu sergilendi.

Aşk Masalı beğenildi

YOZGAT'ta Matrax Tiyatro Topluluğu kurucularından Kıvanç Sarıgül'ün girişimleri ile 'Küçük Bir Aşk Masalı' oyunu sergilendi.

06 Kasım 2018 Salı 06:50
3 Okunma
Aşk Masalı beğenildi

Yozgat Kültür Müdürlüğü Salonunda sahnelenen, Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay'ın rol aldığı oyun izleyicilerden beğeni topladı. 2 seanstan oluşan oyunda evli bir çiftin başından geçen komik olaylar anlatıldı. Daha önce Ankara, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de sahnelenen oyun ilk kez Yozgat'ta da tiyatroseverlerle buluştu. Baştan sonra ilgiyle izlenen oyun sonrası Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay'a teşekkür plaketi verildi.

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Aşk Masalı Beğenildi
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