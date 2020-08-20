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Asırlık hikaye

Karakız köyünde 100 yıl önce yaşanılan ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yasak aşk kitap haline getirildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:19
Asırlık hikaye

SORGUN İlçesine bağlı Karakız köyünde, bir asır önce yaşanan, Yozgat Karakolu'nda 7 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanıp, yöre insanın da hafızalarına kazınan yasak aşk olayı, tam deyimiyle roman oldu. Ortaokul tahsilinin ardından İstanbul’a yerleşerek, özel bir öğretim kurumunda aşçı olarak çalıştıktan sonra emekli olan 64 yaşındaki Aziz Doğan, komşu köyde kısmen de kendi köyünde yaşanan aşk olayını kitaplaştırdı. Sorgun ilçesine bağlı eski adıyla Karakız olan Yeniyer kasabasının ‘Kırk Dilim’ mevkiinde yaşanan, ağanın tuttuğu azabın gelinini kaçırmasıyla alev alan yasak aşk olayı, 330 sayfalık kitap halinde ‘Kırk Dilimlik Aşk’ adıyla yayımlandı. Büyük bir zevkle okuyacağınız, elinizden düşmeyecek olan roman, nefes keser cinsten. İstanbul'da yaşayıp, yaz aylarını Yeniyer kasabasının Ahmetfakılı Mahallesinde geçiren yazar Aziz Doğan, uzun süredir anlatılan olayları, duru ve sade bir anlatımla romanlaştırıp, okurla buluşturdu. 

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Asırlık Hikaye
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