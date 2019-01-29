Arslan’dan yeni eser

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle de tanınan Başkan Kazım Arslan, yeni şiir kitabı Vefa’yı kısa sürede okuyucuya sunacağını ifade etti. Başkan Kazım Arslan, 2017 yılında ‘Yol Bitmeden’ adlı deneme türündeki eseriyle okuyucunun karşısına çıkmış ve eseri büyük beğeni toplamıştı. Kaleme aldığı şiirlerini bir kitapta toplayan Arslan, Profil Yayınevi tarafından yayınlanacak şiir kitabını da 20 gün içinde okuyucuya ulaştıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Arslan, “Çok şükür bir kitabımız daha yayına hazır. Birilerinin laflarına inat, güzel şeyler üretmek bizi hep mutlu etti ki bu da bizim için ayrı bir mutluluk oldu” diye konuştu. Başkan Arslan kanun enstrümanı çalabilen, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini solist olarak icra edebilen bir siyasetçi olarak dikkat çekerken, görev süresi boyunca birçok edebi, kültürel ve tarihi konularda söyleşide bulunup konferanslar verdi.

Haber: Mustafa TEKER