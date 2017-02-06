Arabaşılı buluşma

BEYDER’in her hafta gerçekleştirdiği toplantılarının sonuncusunda konuklar hep birlikte Yozgat’ın yöresel yemeği arabaşı yutarak muhabbet dolu bir gece yaşadı.

BEYDER dernek binasında gerçekleşen etkinliğe dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Her hafta seçkin konuşmacılarıyla gerçekleştirdiği ilmi, kültürel, sanatsal ve edebi sohbetlerin sonuncusunda arabaşı ikramı yapıldı.

Özellikle Yozgatlı olmayan konuklara arabaşı yemeğinin özellikleri ve nasıl yutulacağı anlatıldıktan sonra, hep birlikte çorbalara kaşık sallandı.