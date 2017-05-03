Almanya'daki ressam

Almanya'da 41 yıldır yaşayan Yozgat kökenli Mesut Aydoğdu (69) yaşadığı Offenburg kentinde üçüncü kişisel sergisini açtı.

Haziran ayın sonuna kadar açık olacak olan sergide resim sanatına merak saran Mesut Aydoğdu'nun arşivinde bulunan 60 değişik tuvaller salonda farklı zaman dilimlerinde sergileniyor. Mesut Aydoğdu geçmişte saat tamirciliği, yeminli tercüman, sigortacılık, öğretmen, kaynakçı, gazetecilik, rejisör, film yönetmenliği, aktörlük yaptı, sivil toplum derneklerinde çalıştı. 1988 yılında aktris Fulden Uras ile 'Kırmızı Fistan' sinema filminde rol alan Mesut Aydoğdu şimdi hobi olarak başladığı resim sergisiyle dikkat çekiyor.