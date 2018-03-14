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Ahşap sanatı!

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan  ahşap yakma kursunda kursiyerler ahşap yüzeylere sanat işliyor.

Ahşap sanatı!

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan  ahşap yakma kursunda kursiyerler ahşap yüzeylere sanat işliyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Ahşap sanatı!

Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen başarılı kurslar arasında yer alan ahşap yakma kursu klasik el sanatlarının önemli dalları arasında yer alıyor.
Kursiyerler ahşap veya ahşaba yakın malzeme yüzeylerine kızgın metal kalemlerle sanatsal desenler ve motifler işliyor.
Dekoratif sanat tekniğiyle meydana getirilen eserlerin hazırlanması için, kursiyerler uzun ve sabırlı bir eğitimden geçiyor.
Kurs hocası Ceyhan Öcal, sabır gerektiren ahşap yakma kursunda, kursiyerlerin uzun çalışma neticesinde kıymetli eserleri meydana getirdiğini aktardı.

Son Güncelleme: 13.03.2018 18:55
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