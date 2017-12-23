Ağır abiler ve çocuklar  

MÜMİN SARIKAYA... DİYORKİ:
Mahzuni Şerif saygı albümünde olmaktan, bunca kıymetli sanatçıyla bir arada bulunmaktan, onun o güzelim türküsüne naçizane kendi yorumumla eşlik etmekten onur duydum. Allah rahmet eylesin.
-BİZİM ŞAİRLERDEN
SEVGİ
Sevgi ışık, sevgi hayat
Kâinatın gizi sevgi
Sevgi umut, sevgi murat
Gönlün gören gözü sevgi
Sevgi huzur, sevgi barış
Sevgi ilmek, sevgi nakış
Sevgi gülüş, sevgi bakış
Gönüllerin közü sevgi
Sevgi bahar, sevgi rahmet
Sevgi kazanç, sevgi servet
Sevgi dostluk, sevgi sohbet
Ömrün tadı, tuzu sevgi
Sevgi güneş, sevgi ateş
Sevgi menzil, sevgi yoldaş
Sevgi Yunus, sevgi Bektaş
Yesevînin sözü sevgi
Sevgi nefes, sevgi dünya
Sevgi gönül, sevgi derya
Sevgi bâde, sevgi rüya
Sevgilinin nazı sevgi
Sevgi ilim, sevgi irfan
Sevgi çâre, sevgi derman
Sevgi Tanrı, sevgi iman
Dört kitabın izi sevgi
-Bayram Durbilmez
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