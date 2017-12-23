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Ağır abiler ve çocuklar  

ARKADA siyah ruganlı, gri ve lacivert takım elbiseli ağır abiler, yani bürokrat ve müdürler. Önde ise her şeyden habersiz, kendi vatanlarından uzakta oyun telaşında olan mülteci çocuklar… Aslında çocuğun mültecisi yerlisi ve yabancısı da yok. Çocuk her yerde çocuk! Yozgat’ta bir resmi törende rugan ve kunduralı ağır abi bürokratlar önünde, her şeyden habersiz balonlarla oynayan mülteci çocuklar objektifimize böyle yansıyor.

Ağır abiler ve çocuklar  

ARKADA siyah ruganlı, gri ve lacivert takım elbiseli ağır abiler, yani bürokrat ve müdürler. Önde ise her şeyden habersiz, kendi vatanlarından uzakta oyun telaşında olan mülteci çocuklar… Aslında çocuğun mültecisi yerlisi ve yabancısı da yok. Çocuk her yerde çocuk! Yozgat’ta bir resmi törende rugan ve kunduralı ağır abi bürokratlar önünde, her şeyden habersiz balonlarla oynayan mülteci çocuklar objektifimize böyle yansıyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Ağır abiler ve çocuklar  

MÜMİN SARIKAYA... DİYORKİ:
Mahzuni Şerif saygı albümünde olmaktan, bunca kıymetli sanatçıyla bir arada bulunmaktan, onun o güzelim türküsüne naçizane kendi yorumumla eşlik etmekten onur duydum. Allah rahmet eylesin.

 

-BİZİM ŞAİRLERDEN

SEVGİ

Sevgi ışık, sevgi hayat
Kâinatın gizi sevgi
Sevgi umut, sevgi murat
Gönlün gören gözü sevgi

Sevgi huzur, sevgi barış
Sevgi ilmek, sevgi nakış
Sevgi gülüş, sevgi bakış
Gönüllerin közü sevgi

Sevgi bahar, sevgi rahmet
Sevgi kazanç, sevgi servet
Sevgi dostluk, sevgi sohbet
Ömrün tadı, tuzu sevgi

Sevgi güneş, sevgi ateş
Sevgi menzil, sevgi yoldaş
Sevgi Yunus, sevgi Bektaş
Yesevînin sözü sevgi

Sevgi nefes, sevgi dünya
Sevgi gönül, sevgi derya
Sevgi bâde, sevgi rüya
Sevgilinin nazı sevgi

Sevgi ilim, sevgi irfan
Sevgi çâre, sevgi derman
Sevgi Tanrı, sevgi iman
Dört kitabın izi sevgi
-Bayram Durbilmez

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