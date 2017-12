Ağır abiler ve çocuklar

ARKADA siyah ruganlı, gri ve lacivert takım elbiseli ağır abiler, yani bürokrat ve müdürler. Önde ise her şeyden habersiz, kendi vatanlarından uzakta oyun telaşında olan mülteci çocuklar… Aslında çocuğun mültecisi yerlisi ve yabancısı da yok. Çocuk her yerde çocuk! Yozgat’ta bir resmi törende rugan ve kunduralı ağır abi bürokratlar önünde, her şeyden habersiz balonlarla oynayan mülteci çocuklar objektifimize böyle yansıyor.