Çizilmemesine dikkat ederek, özenle saklanan ve pikaplara yerleştirilip dinlenilen plaklar, çizildiği takdirde aynı bölümü tekrarlayıp kalıyordu.

Günümüzde çizik plaktan da beter bir duruma düşen bir plağın hali objektife böyle yansırken, plak üstünde yer alan ‘adaletin bu mu dünya?’ yazısı da dikkat çekiyor. Bugünün dünyasında, plaklar yerlerini dijital platform dediğimiz sanal aleme bırakmış durumda. Emeksiz ve zahmetsiz istediğimiz müzik eserine ulaşırken, yeni şarkılarda, eskinin samimiyeti ve duygu yoğunluğunu da bulamıyoruz. Müziklerimiz dijital dünya ve internet ortamının esiri olurken, geçmişte binbir zahmet ile hazırlanan albümlerin plakları da ya yeni dünyamızda duvarların dekoru, ya da antikacıların kıymet bilen müşteriye sakladığı değerli bir parça olarak yer alıyor. Hakiki müziği arayanlar ise geçmişte beğenmediği çizik plakları bugün mumla arıyor.

Sobada Patates-Soğan

Fotoğraf Yenifakılı ilçesinden... Barış Kahraman Tarafından çekilip, kendisine ait sosyal medya hesabından yayınlandı. Bir zamanlar evlerimizin baş köşesine kurduğumuz sobaları çok amaçlı kullanırdık. Üzerinde su kaynatır, çay demlerdik. Patates, soğan pişirir, yufka ekmek gevretirdik. Kestane patlatırdık. Şimdi hep birlikte modernize olduk. Tasarruf yaptığımızı düşünürken, aslında yapmış olduğumuzun tasarrufla pek ilgisinin bulunmadığını gördük. Teknolojik rahatlığa hep birlikte alıştık, uyum sağladık. Özlemlerimizi fotoğraf karelerine sığdırdık.



DİYOR Kİ!

Türkiye’nin geldiği nokta ile geleceği nokta da ciddi farklılıklar olacak. Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile çok daha hızlı karar alabilen, aldığı kararları çok daha hızlı uygulayabilen kurumlar arasındaki koordinasyonun çok daha etkin olduğu bir yapıda kendisine güvenen öz güveni olan katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapan, tasarım yapan ve üreten ihtiyacı olan bir modelden söz ediyoruz.

FUAT OKTAY

Başbakanlık Müsteşarı

BİZİM ŞAİRLER​​​​​​​-COŞKUN GÖNÜLLÜ

24 NİSAN 1955 tarihinde Yozgat'ın Bayatören köyünde doğdu. Asıl adı Coşkun Gönüllü'dür. İlkokulu köyünde, ortaöğrenimini Yozgat'ta tamamladı.Aşıklık geleneğini ve bağlama çalmayı küçük yaşlarda öğrenmeye başladı. Şiiri öğrenmesinde en önemli yardımı, şair olan babasından gördü. Ayrıca belirli bir ustası bulunmamaktadır. İlkokul yıllarından beri şiir yazan Gönüllü Coşkun, Hacı Bektaş-ı Veli şenliklerinde 3 yıl üstüste birincilik ayrıca çeşitli yarışmalarda aldığı birçok ödülü bulunmaktadır. Liseyi bitirdikten sonra Ankara'ya yerleşen Gönüllü Coşkun burada daha geniş bir aşıklar çevresine girdi. Şiirleri Musa Eroğlu gibi büyük sanatçılar tarafından da bestelendi.

HABERİN YOK

Vefasız yar güller gibi

Solduğumdan haberin yok

Yana yana küller gibi

Olduğumdan haberin yok

Hasretin kar etti cana

Bilsen neler oldu bana

Benim sazı yalnız sana

Çaldığımdan haberin yok

Engeller çok önüm dertte

soldu gitti tenim dertte

Sen kurtuldun benim dertte

Kaldığımdan haberin yok

Gönlüm hala sana vurgun

Arıyorum yorgun yorgun

Saçlarımı hergün hergün

Yolduğumdan haberin yok

Bu Gönüllü Coşkun'u şaş

Ettin senin yüreğin taş

Günden güne yavaş yavaş

Öldüğümden haberin yok

​​​​​​​

