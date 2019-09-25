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Abdallar Neşet için çaldı

HALK ozanı Neşet Ertaş'ın beslendiği Abdal geleneğinden gelen sanatçılar, ölümünün 7. yılında bozlak ustasını türküleriyle andı.

Abdallar Neşet için çaldı

HALK ozanı Neşet Ertaş'ın beslendiği Abdal geleneğinden gelen sanatçılar, ölümünün 7. yılında bozlak ustasını türküleriyle andı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Abdallar Neşet için çaldı

Kırşehir Belediyesinin, bozlak ustasının ölümünün 7. yılı dolayısıyla düzenlediği Neşet Ertaş Anma Etkinliklerine Yerköy ilçesinde ikamet eden abdallar da katıldı. Etkinlikte, Abdal Topluluğu sanatçıları ile Kırşehirli davul efsanesi Adem Göçer ve belediye davul zurna ekibi sahne aldı. Meydanda 8'er davulcu ve zurnacıdan oluşan ekip gösteri sundu, Göçer'in öncülüğünde Abdal müziğinin beğenilen eserleri seslendirildi. Abdal Topluluğu üyesi sanatçılar ise Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya", "Neredesin Sen", "Gel Yanıma Gel", "Şirin Kırşehir" gibi sevilen eserlerini okudu. Gösteri ve konseri takip eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında, bugünden itibaren anma etkinlikleri organize ettiklerini söyledi.

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