Abbas Sayar’ı Andık

Gazetemiz çalışanları Sayar'ın Çatak Mezarlığı'ndaki kabrine yaptığı ziyarette dua etti. Türkiye’nin ilk gazetecisi olarak bilinen Agah Efendi’den sonra Yozgat’ın ilk gazetecisi unvanını taşıyan N. Abbas Sayar, İstanbul’da başlayan mesleki çalışmalarının önemli bölümünü Yozgat’ta sürdürdü. Bir çok ödüllü eserini Yozgat’ta kaleme aldı. Sayar, 1947’de İstanbul’da, 15 günde bir çıkardığı gazeteyi, matbaa kurarak Yozgat’ta yayınlamaya devam etti. 1970’te Yılkı Atı romanıyla ismini edebiyat dünyasına duyurdu. Sayar’ın hayatı, romanlarındaki hayatlara benzer, ya da o, romanlarını kendi hayatından aldığı ilhamla yazıldığı gözlenmektedir. Kitaplarındaki kahramanların hiç uzağına düşmeyen, onlar gibi yaşayıp onları yazan Sayar’ın karşısına çıkan ilk engel, Anadolu’nun bağrından kopup İstanbul’a gelenleri şehir kapısında bekleyen parasızlık oldu. Sayar, maddi olanaksızlıklar yüzünden geç girdiği üniversiteyi yine aynı nedenden dolayı bitiremedi. Ankara, Antalya, İzmir ve Ayvalık’a resim sergileri açtı. Abbas Sayar 12 Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.

