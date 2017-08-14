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Abbas Sayar dualarla

Türk Edebiyatı’nın seçkin isimleri arasında yer alan hemşerimiz gazetemiz eski köşe yazarlarından, Gazeteci, Yazar ve Şair Abbas Sayar ölüm yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Abbas Sayar dualarla

Türk Edebiyatı’nın seçkin isimleri arasında yer alan hemşerimiz gazetemiz eski köşe yazarlarından, Gazeteci, Yazar ve Şair Abbas Sayar ölüm yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
558 Okunma
Abbas Sayar dualarla

Yozgat’ın yetiştirdiği Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri arasında yer alan, Abbas Sayar vefat yıl dönümünde Çatak Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla yâd edildi.
Yozgatlı gazeteci ve yazarlar, merhum Sayar’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı.
Yılkı Atı adlı eseriyle 1971 yılında TRT Roman Başarı Ödülü’nü kazanan ve Türk Edebiyatı’na nice eserler bırakan Merhum Abbas Sayar 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı.
Merhumun mezarı başında Fatiha okuyan gazeteciler, mezarın çevre temizliğini de yaptı.
İleri Gazetesi olarak merhum Abbas Sayar’a bir kez daha rahmet diliyoruz.

Son Güncelleme: 14.08.2017 10:04
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