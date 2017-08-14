Abbas Sayar dualarla

Yozgat’ın yetiştirdiği Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri arasında yer alan, Abbas Sayar vefat yıl dönümünde Çatak Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla yâd edildi.

Yozgatlı gazeteci ve yazarlar, merhum Sayar’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Yılkı Atı adlı eseriyle 1971 yılında TRT Roman Başarı Ödülü’nü kazanan ve Türk Edebiyatı’na nice eserler bırakan Merhum Abbas Sayar 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Merhumun mezarı başında Fatiha okuyan gazeteciler, mezarın çevre temizliğini de yaptı.

İleri Gazetesi olarak merhum Abbas Sayar’a bir kez daha rahmet diliyoruz.

