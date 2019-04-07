Abbas Sayar anıldı

Merkezi İstanbul’da bulunan Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen N. Abbas Sayar'ı anma etkinliği ilgi gördü. İstanbul Esenler'deki dernek binasında gerçekleştirilen anma programında Avukat Satılmış Şahin, Sayar'ın hayatını ve eserlerini anlattı. Etkinlik sabah kahvaltısı sonrasında başladı. Etkinliğe eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Türk Halk Müziği sanatçılarından Soner Özbilge, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ile çok sayıda Yozgatlı katıldı. Abbas Sayar, daha önce Yozgat Çatak’taki mezarı başında ve Ayvalık’ta bulunan son eşi tarafından kurulan bir edebiyat gönüllüleri platformu tarafından anılıyordu.