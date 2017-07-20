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Abbas Sayar adıyla yollarda

Kültür Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezici Kütüphane’ projesi kapsamında Yozgat Kültür Müdürlüğü ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphane’ otobüsünü envanterine dahil etti.

Abbas Sayar adıyla yollarda

Kültür Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezici Kütüphane’ projesi kapsamında Yozgat Kültür Müdürlüğü ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphane’ otobüsünü envanterine dahil etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
20 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Abbas Sayar adıyla yollarda

Yozgat Kültür Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı’na yaptığı başvuru neticesinde ‘Gezici Kütüphane’ye sahip oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gezici kütüphaneye ‘Abbas Sayar Gezici Kütüphanesi’ adını verdi.
İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, gezici kütüphanenin kitap ve internete erişim imkanı olmayan dezavantajlı gruplar için kullanılacağını söyledi.
Yozgat Halk Kütüphanesi’nin ciddi bir kitap envanterine sahip olduğunu belirten Halıcı, “Ancak bazı köylerimizde veya huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerimizde hayatlarını sürdüren hemşerilerimiz var. Gezici kütüphanemiz bu vatandaşlarımıza hizmet verecek. İnterneti olmayan yerlerde internet hizmeti sunacak” diye konuştu.
Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, bakanlık tarafından 5 vilayete gezici kütüphane otobüsü verildiğini ifade ederek, “Bu illerden bir tanesi de bizim talebimiz doğrultusunda Yozgat oldu. Ayrıca gezici kütüphanemize ‘Abbas Sayar’ adının verilmesini talep ettik, bakanlığımız bu talebimizi de olumlu karşıladı” şeklinde konuştu.
Metin Halıcı, gezici kütüphanenin “İnsan kütüphaneye gidemiyorsa, kütüphane insanın ayağına gider” ilkesiyle hizmet vereceğini aktararak, “Gezici kütüphanemiz kentteki bir vatandaş ile köydeki vatandaşın aynı olanaklardan yararlanmasını sağlıyor. Böylece bölgedeki bütün vatandaşlar, büyük bir halk kütüphanesinde bulunan her çeşit bilgi kaynağına, herhangi bir yerde ulaşma dolayısıyla bilgilenme olanağına sahip oluyorlar” dedi.
Gezici kütüphaneni teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Halıcı, otobüste her kesime uygun, güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere televizyon, dvd oynatıcı, internet bağlantısı bulunan bilgisayar ve yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu, satranç masası ve görevli personel için gerekli araç gereç bulunduğunu bildirdi.
Metin Halıcı, “Vatandaşların gezici kütüphaneler aracılığıyla sadece basılı bilgi kaynaklarına değil, elektronik ortamda sunulan bilgilere de erişebilmeleri, aynı zamanda e-devlet uygulamalarını kullanabilmeleri amaçlanıyor. Kurumumuza ve ilimize hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.


 

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