2019 YILINDA BULUNDU AMA!

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyündeki Uşaklı Höyük kazılarında 2019 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 3 bin 500 yıllık mozaik, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yeni bulunmuş gibi lanse edildi. Yozgat'ta 2008 yılında yüzey araştırmaları 2012'de de kazı çalışmaları başlayan Uşaklı Höyük'te 3x7 metre ebadında 3 bin 147 taştan oluşan mozaik bulunduğu ajanslar tarafından servis edilen haberde yer aldı. Yozgat Valiliğinin de sosyal medya hesabından ajansların ligini paylaştığı haberlerde, kazı alanında inceleme yapan Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin gazetecilere, Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İtalya Pisa Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü söylediği kaydedildi. Çiftçi, kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık bir mozaik bulunduğunu belirterek, ‘’Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz’’ dedi. Pisa Üniversitesi öğretim üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Anacleto D'agostino da buldukları mozaiğin milattan önce 1500 yıllarına ait olduğunu belirtti. Mozaiğin dünyanın en eskisi olduğunu vurgulayan D'agostino, ‘’Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'da benzer mozaikleri biliyoruz fakat buradaki mozaiğin oradakinden eski olduğunu düşünüyoruz’’ diye konuştu.