YOZGAT’I ÜZEN VEFAT

ÖĞRETMENLİK mesleğinin ardından Yozgat’ta kurulan ilk televizyonlardan birisi olan RTV66’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Celal Doğru, Covid19’a yenik düştü, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yozgat’ta Ülkü Köy ve Ülkü-Bir başkanlığı görevlerini de yürüten Celal Doğru, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama direncini sürdürdü. RTV66 Televizyonunun yayın hayatını noktalaması ile Ankara’da bir süre ikamet eden Celal Doğru, daha sonra Yozgat’a tekrar dönüş yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Celal Doğru, günümüzün hastalığı Covid19’a da yakalanınca Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedaviye yanıt vermeyen Celal Doğru vefat etti.

Yozgat’ı ve sevenlerini yasa boğan Celal Doğru, yarın (Pazartesi günü) saat 14.00’te Sarıtopraklık Mezarlığına toprağa verilecek.