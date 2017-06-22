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Yazarel ailesinin acı günü

Yozgat’ta AK Parti’nin kurucu il başkanı, eski eczacı Yusuf Bahri Yazarel’in eşi Celile Yazarel vefat etti. 

Yazarel ailesinin acı günü

Yozgat’ta AK Parti’nin kurucu il başkanı, eski eczacı Yusuf Bahri Yazarel’in eşi Celile Yazarel vefat etti. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Haziran 2017 Perşembe 07:06
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Yazarel ailesinin acı günü

Merhume Celile Yazarel için önceki gün öğle namazına müteakip Çapanolu Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı. 
Cenaze namazına Yazarel ailesinin yanı sıra, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, partililer ve vatandaşlar katıldı. 
Kılınan cenaze namazının ardından merhume Celile Yazarel, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 
 

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