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Yaşar Yılmaz vefat etti

Emekli bürokrat Yaşar Yılmaz Ankara'da vefat etti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 08:24
Yaşar Yılmaz vefat etti

YERKÖY ilçesinin tanınmış ailesi fertlerinden Yaşar Yılmaz Ankara’da vefat etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sümer Holding’de uzun yıllar görev yapıp emekliye ayrılan Yaşar Yılmaz, ANAP döneminde siyasetle de yakından ilgilendi. Emekli olduktan sonra Ankara’da ikamet eden Yaşar Yılmaz Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Bir süredir Ankara’da tedavi gören Yaşar Yılmaz, gece hakkın rahmetine kavuştu. Yaşar Yılmaz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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Emekli. Yaşar Yılmaz. Vefat.
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