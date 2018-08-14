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Ustaların ustası vefat etti

YOZGAT’ta uzun yıllar tandır kebabı ustalığı yapan Mehmet Alıcı hakkın rahmetine kavuştu.

Ustaların ustası vefat etti

YOZGAT’ta uzun yıllar tandır kebabı ustalığı yapan Mehmet Alıcı hakkın rahmetine kavuştu.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Ustaların ustası vefat etti

Yozgat’ın yaşayan en eski tandır kebabı ustalarından Mehmet Alıcı, 81 yaşında rahmetli oldu.
Yozgat’ta uzun yıllar tandır kebabı ustalığı yapan, oğullarını yetiştirerek tandır ustası yapan ve işletmesini torunlarına miras bırakan Mehmet Alıcı, önceki gün yaşamını yitirdi.
Yozgat esnaflarından Fahrettin ve Ali Alıcı’nın babaları Mehmet Alıcı için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından Mehmet Alıcı, dualarla Sarıtopraklık Mezarlığı’na defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
 

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