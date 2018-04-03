Uğur Hoca üzdü

Yozgat eğitim camiası Uğur Dikici’nin vefat haberiyle üzüntüye boğuldu. Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Ekici’nin bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Önceki gün vefat haberini alan meslektaşları ve öğrencileri derin üzüntü yaşarken, Uğur Dikici memleketi Kırşehir’in Mucur ilçesinde Nakışlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

