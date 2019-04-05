Türkeş anıldı

Merhum Alparslan Türkeş’in kabri başında gerçekleştirilen cenaze törenine Yozgatlılar da katıldı.
Vefatının 22’nci yıl dönümünde bazı ilçelerde de Türkeş için mevlit okutuldu.
Alparslan Türkeş, vefatından önce Yozgat Milletvekili olarak parlamentoda ilimizi temsil etmekteydi.
05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Merhum Alparslan Türkeş’in kabri başında gerçekleştirilen cenaze törenine Yozgatlılar da katıldı.
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