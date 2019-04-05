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Türkeş anıldı

YOZGAT eski Milletvekili ve MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat yıl dönümünde dualarla anıldı.

Türkeş anıldı

YOZGAT eski Milletvekili ve MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat yıl dönümünde dualarla anıldı.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Türkeş anıldı

Merhum Alparslan Türkeş’in kabri başında gerçekleştirilen cenaze törenine Yozgatlılar da katıldı.
Vefatının 22’nci yıl dönümünde bazı ilçelerde de Türkeş için mevlit okutuldu.
Alparslan Türkeş, vefatından önce Yozgat Milletvekili olarak parlamentoda ilimizi temsil etmekteydi.

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