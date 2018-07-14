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Tuncer dualarla

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Osman Tuncer önceki gün hakkın rahmeti kavuştu.

Tuncer dualarla

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Osman Tuncer önceki gün hakkın rahmeti kavuştu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Tuncer dualarla

Yozgat’ta emekliliğinin ardından ticarete atılan, Yok Yok Pazarı ve Çeşka Kafe sahiplerinden Osman Tuncer için dün ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Geçirdiği kalp krizinin ardından hakkın rahmetine kavuşan Osman Tuncer’in vefatı ailesi, Yozgat esnafı ve vatandaşları üzdü. Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından OsmanTuncer, Sarı Topraklık mezarlığına defnedildi.
 

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