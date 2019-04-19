Tufaner’e son görev

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Tufaner, önceki gün hayatını kaybetti. Büyük Cami’de kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Celal Köse, eski Belediye Başkanları Kazım Arslan ve Mehmet Erdemir, MHP İl Başkanı Ferhat Altan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şükrü Tufaner Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. Şükrü Tufaner’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.



