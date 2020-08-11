Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1076
ALTIN
477.841
DOLAR
7.2293
STERLİN
9.5854
EURO
8.4968

Toprağa verildi

ÇEKEREK İlçe Özel İdare Müdürü Yaşar Doğruyol, geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.

11 Ağustos 2020 Salı 00:05
Toprağa verildi

Yozgat Valisi Ziya Polat, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çekerek İlçe Özel İdare Müdürü Doğruyol'un cenaze törenine katıldı. Vali Polat, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. 

Anahtar Kelimeler:
Toprağa Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli güreşçi Koçak vefat etti
Milli güreşçi Koçak vefat etti
Sözleşmeli Er son yolculuğuna uğurlandı
Sözleşmeli Er son yolculuğuna uğurlandı
Esertürk’ün acı günü
Esertürk’ün acı günü
Ergörün ailesinin acı günü
Ergörün ailesinin acı günü
Kurucu ailesinin acı günü
Kurucu ailesinin acı günü
Salman, kazada vefat etti…
Salman, kazada vefat etti…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim