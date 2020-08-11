Toprağa verildi

Yozgat Valisi Ziya Polat, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çekerek İlçe Özel İdare Müdürü Doğruyol'un cenaze törenine katıldı. Vali Polat, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
11 Ağustos 2020 Salı 00:05
ÇEKEREK İlçe Özel İdare Müdürü Yaşar Doğruyol, geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti.
Yozgat Valisi Ziya Polat, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çekerek İlçe Özel İdare Müdürü Doğruyol'un cenaze törenine katıldı. Vali Polat, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.