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Taşçı'nın acı günü

Gazetemiz Köşe Yazarı Salim Pınarcı (Taşçı)’nın ağabeyi Mehmet Pınarcı vefat etti. 

Taşçı'nın acı günü

Gazetemiz Köşe Yazarı Salim Pınarcı (Taşçı)’nın ağabeyi Mehmet Pınarcı vefat etti. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
49 Okunma
Taşçı'nın acı günü

Yozgat’ın Sorgun ilçe eşrafından merhum Mehmet ve Fatma Taşçı’nın oğulları, iş adamı ve Gazeteci Salim Taşçı’nın ağabeyi Mehmet Pınarcı vefat etti. 
Merhum Mehmet Pınarcı için Sorgun İlçesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Mehmet Pınarcı, Sorgun İlçe Mezarlığına defnedildi. 
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.  

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