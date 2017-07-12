Taşçı'nın acı günü

Yozgat’ın Sorgun ilçe eşrafından merhum Mehmet ve Fatma Taşçı’nın oğulları, iş adamı ve Gazeteci Salim Taşçı’nın ağabeyi Mehmet Pınarcı vefat etti.

Merhum Mehmet Pınarcı için Sorgun İlçesi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Mehmet Pınarcı, Sorgun İlçe Mezarlığına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.