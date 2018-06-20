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Spor camiasını yasa boğdu

YOZGAT Amatör Sporunun sevilen isimlerinden, ömrünü Yozgat Amatör futboluna ve Sarayspor’a adamış olan Bazuka Kamil ve İmparator lakaplı Kamil Kılıçaslan’ın vefatı Yozgat spor camiasını yasa boğdu.

Spor camiasını yasa boğdu

YOZGAT Amatör Sporunun sevilen isimlerinden, ömrünü Yozgat Amatör futboluna ve Sarayspor’a adamış olan Bazuka Kamil ve İmparator lakaplı Kamil Kılıçaslan’ın vefatı Yozgat spor camiasını yasa boğdu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Spor camiasını yasa boğdu

Yozgat Amatör Futbol takımlarının tamamının saygısını kazanmış ömrünün 50 yılını Yozgat Amatör Futboluna adamış 74 Yaşındaki Kamil Kılıçarslan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Hastalığına rağmen spor sahalarından uzak kalmayan Kılıçaslan’ın acı haberi dün geldi. 75 yaşındaki Kamil Kılıçaslan’ın Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Saray Köyünde defnedildi. Cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yanı sıra spor camiasının çok sayıda tanınmış isimleri ve birçok amatör futbolcular katıldı. Kamil Kılıçasyan’ın tabutunun üzerine yaklaşık 30 yıldır kulüp başkanlığını yaptığı Sarayspor formasına kapatıldı. 

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