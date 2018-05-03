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Şimşek’in acı günü

SORGUN eski Belediye Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Adayı Ahmet Şimşek’in vefat eden kardeşi Süleyman Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.  

Şimşek’in acı günü

SORGUN eski Belediye Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Adayı Ahmet Şimşek’in vefat eden kardeşi Süleyman Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.  

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Şimşek’in acı günü

80 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Süleyman Şimşek için Salih Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Şimşek’in cenazesi, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cenaze töreninin ardından eski Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in ağabeyinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kaymakam ve belde belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İleri Gazetesi olarak Şimşek ailesine başsağlığı, merhuma Allah’tan rahmet dileriz.

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