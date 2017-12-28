Sevenlerini yasa boğdu

Yozgat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan aynı zamanda Yozgat Valiliği Basın İlan Denetleme Kurulu üyesi de olan Mehmet Asil, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Asil, Çapanoğlu Büyük Camiinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Çallı köyünde defnedildi. Mehmet Asil'in cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Bizde İleri gazetesi olarak Mehmet Asil’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.