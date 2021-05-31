Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1422
ALTIN
525.027
DOLAR
8.5610
STERLİN
12.1708
EURO
10.4294

Sedef’in acı günü

Yozgat’ta vefat eden, MHP Yozgat Milletvekili İ. Ethem Sedef’in babaannesi Hayriye Sedef toprağa verildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:56
Sedef’in acı günü

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi de gördüğü belirtilen Hayriye Sedef, hafta sonunda vefat etti. Merhume Sedef’in cenaze namazı Sarıtopraklık Mezarlığında kılındı. Cenazeye MHP Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz,  AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay da katıldı. Hayriye Sedef, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Merhumeye Allah’tan rahmet, Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Sedef’in Acı Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celal doğru toprağa verildi
Celal doğru toprağa verildi
YOZGAT’I ÜZEN VEFAT
YOZGAT’I ÜZEN VEFAT
Zararsız vefat etti
Zararsız vefat etti
Şehidin babası vefat etti
Şehidin babası vefat etti
Çiftçi Kardeşlerin acı günü
Çiftçi Kardeşlerin acı günü
O bir devlet adamıydı
O bir devlet adamıydı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim