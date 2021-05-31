Sedef’in acı günü

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi de gördüğü belirtilen Hayriye Sedef, hafta sonunda vefat etti. Merhume Sedef’in cenaze namazı Sarıtopraklık Mezarlığında kılındı. Cenazeye MHP Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay da katıldı. Hayriye Sedef, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Merhumeye Allah’tan rahmet, Milletvekili Ethem Sedef ile birlikte tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.