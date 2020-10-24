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Sayıştay Savcısı Ayıntap toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gören ve vefat eden Sayıştay’dan emekli Savcı M. Salih Ayıntap, Ankara’da toprağa verildi.

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:51
Sayıştay Savcısı Ayıntap toprağa verildi

YOZGAT Defterdarlığında uzun süre Hazine Avukatı olarak görev yapan, daha sonra Sayıştay’da Savcı olarak görevini sürdüren hemşehrimiz M. Salih Ayıntap, tedavi gördüğü hastanede Cuma günü hayatını kaybetti, bugün de toprağa verildi. Yozgat’ın tanınmış ailesi fertlerinden, halen Adana’da yaşamını sürdüren iş adamı Baki Sayar, M. Salih Ayıntap’ın vefatını sosyal medya hesabından ‘’Bacanağım emekli Sayıştay Savcısı M. SALİH AYINTAP vefat etmiştir’’ diye duyurdu. 71 yaşında vefat eden M. Salih Ayıntap için Ankara Gölbaşı’ndaki Camide kılınan namazın ardından Gölbaşı Kabristanlığında toprağa verildi.

Hemşehrimiz M. Salih Ayıntap’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

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HastaAnkaraSayıştaySavcıVefatM. Salih Ayıntap
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