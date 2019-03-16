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Sarıkayalı polis dualarla

YAKALANDIĞI amansız hastalığa yenik düşen Sarıkayalı Polis Memuru Vehbi Solak(47), memleketi Sarıkaya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıkayalı polis dualarla

YAKALANDIĞI amansız hastalığa yenik düşen Sarıkayalı Polis Memuru Vehbi Solak(47), memleketi Sarıkaya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Sarıkayalı polis dualarla

HATAY Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yozgatlı Polis Memuru Vehbi Solak, önceki gün rahmete kavuştu.
Sarıkaya ilçesine sağlı Alembey nüfusuna katıylı merhum Polis Memuru Vehbi Solak için Sarıkaya ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Müftüsü Salih Sezik ve vatandaşlar katıldı.
Defin sonrasında, Kaymakam Yasin Özcan merhum Polis Memuru Vehbi Solak'ın eşi Ayşe Solak ve KIZI Büşra'ya Türk Bayrağı takdiminde bulunarak, taziyede bulundu.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve emniyet camiasına baş sağlığı dileriz.

 

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