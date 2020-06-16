Salman, kazada vefat etti…

YOZGAT’ta uzun yıllar esnaflık yapan, son olarak yıktırılan Çamlık Gazinosunu çalıştıran Kıbrıs Gazisi M. Yaşar Salman, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kendisinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.

Ayvalık’ın Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi Mevlana Caddesi Adakent Sitesi durağı önündeki virajda, 80 yaşındaki bir sürücünün kullandığı 34 K 0038 plakalı özel otomobil ile 71 yaşındaki hemşehrimiz Mehmet Yaşar Salman idaresindeki 10 YS 490 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle başındaki kaskın bile parçalandığı motosikletin sürücüsü Mehmet Yaşar Salman ağır yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptıktan sonra olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M. Yaşar Salman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi, 3 çocuk babası Mehmet Yaşar Salman, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği üyesi olduğu öğrenildi.

Hemşehrimiz Kıbrıs Gazisi M. Yaşar Salman’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.