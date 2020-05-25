Öztürk Ailesinin acı günü…

SARIKAYA ilçesinin Akbucak köyü nüfusuna kayıtlı, gençlik yıllarını Yerköy ilçesinde geçiren, Gazetemiz Yazarı, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’ün yeğeni, İzmir ve Aydın yöresinin ünlü mimarı, siyasetçisi Cem Cemil Öztürk, Aydın’da sabaha karşı vefat etti. Kanser denilen sinsi düşman ile bir süredir savaş verirken, hayattan kopmayıp, ilk kitap çalışmasının taslağını tamamlayan Cem Cemil Öztürk, ‘Direnişle Geçen bir Ömür, Aşk Yazıları ve Karikatürler’ adlı kitapları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Gazeteci Saygı Öztürk, Emekli Vali Refik Aslan Öztürk, Çiftçi-Emlakçı Fevzi Öztürk, TBMM Kurucu Meclis Üyesi, Emekli Vali Fahri Öztürk’ün yeğeni olan Cem Cemil Öztürk, kanser ile verdiği mücadele sonucunda sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu. Çarşamba günü Aydın’da toprağa verilecek olan Cem Cemil Öztürk’ün cenazesine Pandemi dönemi nedeniyle sadece çok yakınları katılabilecek.

leri Gazetesi olarak, Cem Cemil Öztürk’e Allah’tan rahmet, Öztürk ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz.