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Özkan’ın acı günü!

Yozgat’ın yetiştirdiği akademisyenlerden Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın muhterem babası Halil İbrahim Özkan, 94 yaşında vefat etti.

Özkan’ın acı günü!

Yozgat’ın yetiştirdiği akademisyenlerden Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın muhterem babası Halil İbrahim Özkan, 94 yaşında vefat etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
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Özkan’ın acı günü!

İkamet ettiği Çandır İlçesinde sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’ın  babası Halil İbrahim Özkan bir süredir yaşlılığa bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi görüyordu. Son olarak Kayseri Dünyam Hastanesi’nde tedavi gören Özkan vefat etti.
Özkan’ın vefatı ailesini olduğu kadar ilçe halkını da derin bir üzüntüye sevk etti.
Merhum Halil İbrahim Özkan için Cumartesi günü Şahruh Bey Merkez Camiinde öğle namazına müteakip Çandır ilçesinde cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile kılınan cenaze namazının ardından merhum Halil İbrahim Özkan, göz yaşları ve dualar eşliğinde ilçe mezarlığına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
 

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