O bir devlet adamıydı

REHATSIZLIĞI nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Şehir Hastanesi'nde önceki gün akşam saatlerinden vefat eden, gazetemiz eski Yazıişleri Müdürlerinden, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk’ün ağabeyi, eski Vali Refik Arslan Öztürk dualarla toprağa verildi. Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fahri Öztürk'ün kardeşi, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk ve Fevzi Öztürk'ün ağabeyi Refik Arslan Öztürk, uzun bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün akşam saatlerinde vefat etti. Öztürk’ün cenazesi, dün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 71 yaşında vefat eden Refik Arslan Öztürk’ün cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı.

DEVLET ADAMIYDI

Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen, bulunduğu illerden Ankara’daki toplantılara otobüsle gelip giden eski Vali Refik Arslan Öztürk, Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa’da valilik yaptı. Rahmetli Öztürk, üniversiteyi bitirip vali olduktan sonra tatile çıktığında devletin aracını kullanmamasıyla tanınır.

ÖZTÜRK'ÜN HİKAYESİ

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Lice, Ömerli ve Demirci kaymakam vekillikleri, Reşadiye, Silopi, Finike ve Söğüt kaymakamlıkları, Sivas vali yardımcılığı ve Bilecik, Niğde, Erzincan, Manisa valilikleri yaptı. 27 Nisan 2008 tarihinde merkez valisi olarak atanmıştır. 1995 yılında Niğde valiliği yaptığı sırada Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2004 yılında Erzincan valiliği yaptığı sırada Parlamento dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yaptığı sırada da Meclis Dergisi tarafından yılın valisi seçilmiştir.