Nuri Efe’nin babası vefat etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Nuri Efe'nin babası Hasan Efe vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hasan Efe, yarın (Çarşamba günü) öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camide kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıtopraklık Mezarlığında toprağa verilecek. Cenazeye DP Genel Başkanımız Gültekin Uysal’ın da katılacağı bildirildi. İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Nuri Efe’nin şahsında tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.