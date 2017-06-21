Naciye Şahin dualarla

İş adamı Bilal Şahin’in eşi Naciye Afet Şahin 76 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.

Merhume Naciye Afet Şahin için dün Bilal Şahin Külliyesi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, eski Belediye Başkanı Yusuf Başer çok sayıda bürokrat, iş adamı ve vatandaş katıldı.

Merhume Naciye Afet Şahin’in cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Naciye Afet Şahin dualar ve tekbirlerle Sorgun’a bağlı Gedikhasanlı Köyü’nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Bilal Şahin ve ailesine başsağlığı dileriz.

