Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Naciye Şahin dualarla

Yozgatlı iş adamı Bilal Şahin’in eşi Naciye Afet Şahin dün kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Naciye Şahin dualarla

Yozgatlı iş adamı Bilal Şahin’in eşi Naciye Afet Şahin dün kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Haziran 2017 Çarşamba 07:11
318 Okunma
Naciye Şahin dualarla

İş adamı Bilal Şahin’in eşi Naciye Afet Şahin 76 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.
Merhume Naciye Afet Şahin için dün Bilal Şahin Külliyesi’nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, eski Belediye Başkanı Yusuf Başer çok sayıda bürokrat, iş adamı ve vatandaş katıldı.
Merhume Naciye Afet Şahin’in cenaze namazını İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı.
Kılınan cenaze namazının ardından Naciye Afet Şahin dualar ve tekbirlerle Sorgun’a bağlı Gedikhasanlı Köyü’nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet,  Bilal Şahin ve ailesine başsağlığı dileriz.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiBilal şahinKraft Torba
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yazarel ailesinin acı günü
Yazarel ailesinin acı günü
Şahin’in acı günü
Şahin’in acı günü
Öztürk ailesinin acı günü
Öztürk ailesinin acı günü
Çiftçi kardeşlerin acı günü
Çiftçi kardeşlerin acı günü
Mekanı cennet olsun
Mekanı cennet olsun
Evlattan son görev
Evlattan son görev
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim