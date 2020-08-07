Milli güreşçi Koçak vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sümer Koçak'ın cenazesi Konya Selçuklu Musalla Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi. 1961 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Gülebi köyünde doğan Sümer Koçak, 1980'de gençler Türkiye şampiyonu oldu. Koçak, 1982'de Balkan şampiyonluğunu kazandı. Milli takımda 68 kilonun değişmez güreşçilerinden biri olan Koçak, 75 kez milli mayoyu giydi. Büyüklerde 5 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Sümer Koçak, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü elde etti. Koçak ayrıca 1984 ve 1988 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etti.