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Mermertaş ailesinin acı günü

YOZGAT Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Çetin Mermertaş ve Yeni Ufuk Gazetesi ortaklarından Cemil Mermertaş’ın anneleri Asiye Mermertaş 77 yaşında vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde evine gönderilen Asiye Mermertaş, 13 Eylül 2020 Pazar günü öğle saatlerinde vefat etti. 14 Eylül Pazartesi günü Hüzni Baba mezarlığında toprağa verilecek. Bize de ileri gazetesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet, Mermertaş ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

13 Eylül 2020 Pazar 15:55
Mermertaş ailesinin acı günü
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Mermertaş Ailesinin Acı GünüÇetin MermertaşYozgat Hakimiyet Gazetesi
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