Yozgatlı berber Yakup Yılmaz’ın kardeşi, elektrikçi Ali İhsan Çelikkaya’nın damadı, gazeteci Seyfi Çelikkaya’nın kayınbiraderi, Gazetemiz Sayfa Sekreteri İhsan Çelikkaya'nın dayısı Mehmet Yılmaz vefat etti. Bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden Yılmaz için Çapanoğlu Büyük Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yozgat Pomem Müdürü Zafer Kişi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Sarı Topraklık Mezarlığına defnedildi. İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

