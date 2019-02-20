Gazeteci Eren Kurban'ın rahmete kavuşan babası Zafer Kurban için Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merhum Zafer Kurban dualarla Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma rahmet, Eren Kurban ve ailesie başsağlığı dileriz.
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
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Gazeteci Eren Kurban'ın rahmete kavuşan babası Zafer Kurban için Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merhum Zafer Kurban dualarla Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
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