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Kurban dualarla

GAZETECİ Eren Kurban'ın önceki gün vefat eden babası Zafer Kurban, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kurban dualarla

GAZETECİ Eren Kurban'ın önceki gün vefat eden babası Zafer Kurban, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
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Kurban dualarla

Gazeteci Eren Kurban'ın rahmete kavuşan babası Zafer Kurban için Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merhum Zafer Kurban dualarla Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma rahmet, Eren Kurban ve ailesie başsağlığı dileriz.

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