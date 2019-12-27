Kozan'ın acı günü

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Kozan'ın 98 yaşındaki babaannesi Ayşe Kozan rahmetli oldu. Merhume Kozan için Yerköy'de Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Ayşe Kozan Kale Mezarlığına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak merhumeye rahmet, Kozan ve ailesine başsağlığı dileriz.

